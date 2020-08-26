الناتو يدعو تركيا واليونان إلى تخفيف التوتر واللجوء للحوار

دعا حلف الشمال الأطلسي (ناتو) كل من تركيا واليونان إلى تخفيف التوتر وحل الأزمة بين الدولتين على أساس القانون الدولي وروح التضامن بين الحلفاء.



وأعرب أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج -قبل بدء اجتماع وزراء الدفاع لدول الاتحاد الأوروبي حسبما ذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الأربعاء- عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع بمنطقة شرق المتوسط.



وقال ستولتنبرج "نحن بحاجة إلى خفض حدة التوتر وأن يجلس الطرفان على طاولة الحوار"، مؤكدًا ترحيبه بجهود الوساطة التي تبذلها ألمانيا من أجل إيجاد مخرج للأزمة .. منوهًا بأن الناتو يتواصل أيضًا بانتظام مع كبار المسؤولين في كل من أنقرة وأثينا.