وزير خارجية إسرائيل يطلع الرئيس الألماني على التطورات بالشرق الاوسط

كشف تقرير إخباري أن وزير خارجية إسرائيل، جابي أشكينازي، اطلع اليوم الأربعاء، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، على التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها الإلكتروني أن أشكينازي، الذي وصل اليوم الأربعاء، إلى برلين في زيارة دبلوماسية، التقى الرئيس شتاينماير وأطلعه على التطورات في المنطقة، بما في ذلك اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات.

وأضافت الصحيفة أن أشكينازي اطلع أيضًا الرئيس الألماني على إطلاق النار من جانب حزب الله، أمس، على موقع إسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم، أن قوة تابعة له تعرضت لإطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية، الليلة الماضية، وأنه رد باستهداف مواقع تابعة لحزب الله.

واعتبر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش يعتبر الحكومة اللبنانية مسئولة عما يحدث انطلاقًا من أراضيها.

من جانبه، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله من اختبار قوة إسرائيل الضاربة.