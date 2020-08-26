الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن الحادث الذي وقع على الحدود مع لبنان

أصدر الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، بيانا بشأن الحادث الذي وقع على الحدود مع لبنان، وذلك نقلًا عن فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

وأفادت القوات الإسرائيلية بأنه تم إطلاق النار على موقع للجيش دون وقوع إصابات، مضيفة أن الحادث الأمني في الشمال بالتحديد بدأ بإطلاق نار على موقع لجيش الدفاع الإسرائيلي بالقرب من الحدود، ولم يصب أحد.

وتابعت القوات الإسرائيلية قائلة: «وبعد ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل خفيفة في منطقة المنارة على الحدود اللبنانية وأغلق الطرق، كما أصدر تعليمات للسكان في عدة مناطق قريبة من الحدود بالبقاء في المنازل».

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه تم إغلاق بعض الطرقات على خلفية حادث أمني على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

من جانبها، أفادت مندوبة «الوكالة الوطنية للإعلام» في مرجعيون عن سماع صوت انفجار على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة قرب بلدة ميس الجبل، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت القنابل المضيئة في المنطقة.