الرئيس البولندي يشهد أداء وزيرين جديدين للخارجية والصحة اليمين الدستورية

شهد الرئيس البولندي أندريه دودا، أداء وزيرين جديدين للخارجية والصحة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تراقب فيه البلاد عن كثب الاضطرابات في بيلاروس المجاورة وتكافح للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.



وتولى زبيجنيو راو، رئيس لجنة الشرطة الأجنبية بالبرلمان، منصب وزير الخارجية ليحل محل جاسيك تشابوتوفيتش ، الذي استقال في تعديل حكومي.



ولا يمتلك أستاذ القانون السابق، الذي شغل منصب المدير العام لمنطقة لودز بين عامي 2015 و2019، خبرة تذكر في الشؤون الخارجية.



كما أدى آدم نيدزيلسكي، رئيس صندوق الصحة الوطني اليمين الدستورية وزير للصحة.