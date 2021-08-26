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تأجيل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي وبايدن بسبب أحداث أفغانستان

جو بايدن
جو بايدن
هديل هلال
نشر في: الخميس 26 أغسطس 2021 - 7:40 م | آخر تحديث: الخميس 26 أغسطس 2021 - 7:40 م
أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، عن تأجيل لقاء «بنيت» مع الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ بسبب الأحداث في أفغانستان، نافيًا تحديد موعد جديد للقاء بعد.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «على ضوء الأحداث في أفغانستان، تم تأجيل لقاء رئيس الوزراء بينيت مع الرئيس الأمريكي بايدن. لم يحدد موعد جديد لعقده بعد».



‏وكان بينيت وصل، مساء أول أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في أول زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، بعد تسلمه منصبه.

وسبق لبينيت أن أعلن أنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول سبل وقف ما وصفه بتقدم إيران السريع نحو تصنيع قنبلة نووية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الخميس، أن انفجارين وقعا خارج مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، حيث يعمل الجيش الأمريكي على إجلاء عشرات المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من البلاد قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس جو بايدن في 31 أغسطس لإكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

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