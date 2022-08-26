لماذا تشتري الدول الأفريقية الطائرات المُسيرة التركية؟

وكانت ساحل العاج المجاورة قد تعرضت لهجوم جهادي على منتجع غراند بسام عام 2016 خلف 19 قتيلا، ثم اعتداءات واشتباكات مع قوات الأمن في الشمال الشرقي عام 2020.

وتوفي دليل محلي للحياة البرية عندما اختطف مسلحون سائحين فرنسيين في حديقة بندجاري الوطنية في بنين. وقتل جنديان فرنسيان في وقت لاحق في تبادل لإطلاق النار عندما تم إنقاذ السائحين عبر الحدود في بوركينا فاسو.

وكانت أول غارة مباشرة على توغو نفسها في سانلوانغا في نوفمبر الماضي. ثم قبل فجر 11 مايو الماضي هاجم العشرات من المسلحين موقعا للجيش في كبك- باكاندي بالقرب من بوركينا فاسو مما أسفر عن مقتل 8 جنود وإصابة 13 آخرين.

وتصدت القوات للمهاجمين وقتلت بعضهم. وفي الشهر التالي، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في سافانيس بأقصى شمال توغو.

لكن ذلك لم يكن كافيا لردع الجهاديين الذين يعملون الآن في المنطقة الحدودية ويُعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التحالف الرئيسي للجماعات الإسلامية المسلحة التي تتخذ من مالي مقرا لها. وقد قُتل جنديان في حادث آخر في يوليو الماضي.

وقام رئيس توغو فور غناسينغبي بجولة في المنطقة في محاولة لرفع الروح المعنوية. لكن بعض السكان المحليين هجروا قراهم، وهي ظاهرة شوهدت بالفعل في أجزاء أخرى من مناطق الساحل المنكوبة بالعنف المسلح.

وقد شعر النظام، الذي اعتاد على احتكار السلطة لعقود من الزمن، بالحاجة إلى دعوة أحزاب المعارضة لإجراء محادثات حول تطوير استراتيجية وطنية موحدة للتعامل مع التهديد الذي يمثله المتشددون المسلحون.