مدينة لوبيك الألمانية توقف إضاءة معالمها توفيرا للطاقة

مع الارتفاع الصاروخي لأسعار الكهرباء، والتحذيرات من نقص الطاقة في الشتاء، أعلنت مدينة لوبيك الألمانية إنها ستوقف الإضاءة الخارجية في المباني العامة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وقالت سلطات المدينة اليوم الجمعة إن القرار سيشمل المعالم الرئيسية، بما في ذلك بوابتين ببرجين تعودان للعصور الوسطى وكنائس بوسط المدينة.

وقال رئيس البلدية يان لينديناو: "من الضروري في الوقت الحالي بذل كل ما هو ممكن - حتى كبلدية - لتوفير الطاقة".

تجدر الإشارة إلى أن مباني البلدية كانت تُضاء حتى الساعة الواحدة صباحا. وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا والانخفاض الكبير في إمدادات الغاز من روسيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا وجميع أنحاء أوروبا.