 إسبانيا والإكوادور تقتربان من توقيع اتفاقية استثمارية ثنائية - بوابة الشروق
الجمعة 26 أغسطس 2022 1:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي.. هل تؤيد بقاء المدير الفني «سواريش» للموسم الجديد؟

النتـائـج تصويت

إسبانيا والإكوادور تقتربان من توقيع اتفاقية استثمارية ثنائية

علم الإكوادور
علم الإكوادور
كويتو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 12:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 12:36 ص

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الإكوادور جويليرمو لاسو في كلمتين تم بثهما من اجتماع أعمال ثنائي في كويتو إن البلدين يقتربان من إتمام اتفاقية ثنائية تتعلق بضمانات الاستثمار.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، سيتم استكمال تفاصيل الاتفاقية مطلع سبتمبر، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق الجديد بنهاية عام 2022.

وبحسب ما ذكره لاسو، هناك 422 شركة إسبانية لها وجود استثماري في الإكوادور.

وقال سانشيز إن العلاقات بين الدولتين وثيقة، مع وجود فرصة لتعزيزها، مشيرا إلى أن زيارته هي الأولى التي يقوم بها رئيس حكومة إسباني للإكوادور منذ 20 عاما.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك