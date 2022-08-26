إسبانيا والإكوادور تقتربان من توقيع اتفاقية استثمارية ثنائية

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الإكوادور جويليرمو لاسو في كلمتين تم بثهما من اجتماع أعمال ثنائي في كويتو إن البلدين يقتربان من إتمام اتفاقية ثنائية تتعلق بضمانات الاستثمار.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، سيتم استكمال تفاصيل الاتفاقية مطلع سبتمبر، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق الجديد بنهاية عام 2022.

وبحسب ما ذكره لاسو، هناك 422 شركة إسبانية لها وجود استثماري في الإكوادور.

وقال سانشيز إن العلاقات بين الدولتين وثيقة، مع وجود فرصة لتعزيزها، مشيرا إلى أن زيارته هي الأولى التي يقوم بها رئيس حكومة إسباني للإكوادور منذ 20 عاما.