الاتحاد الأوروبي يعتزم الدعوة لاجتماع طارئ لوزراء الطاقة

يعتزم الاتحاد الأوروبي الدعوة لعقد اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء لمناقشة الحلول الممكنة على مستوى الاتحاد الأوروبي لمشكلة الارتفاعات القياسية لأسعار الطاقة.

وقال بيتر فيالا رئيس وزراء التشيك الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن بلاده ستوجه الدعوة لعقد الاجتماع لمناقشة اتخاذ إجراءات "ملموسة" لحل أزمة الطاقة بعد اتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيس الوزراء التشيكي لم يكشف عن تفاصيل الخطوات الجديدة المحتملة، لكنه قال في وقت سابق من الأسبوع الحالي إنه سيناقش مع المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الاثنين المقبل إمكانية فرض حد أقصى لأسعار الطاقة.

تدعو التشيك ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تبني نهج مشترك للتعامل مع ملف الطاقة بعد اتضاح فشل النهج الفردي للدول في مواجهة الارتفاع المستمر للأسعار.

تعاني أوروبا من أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، حيث أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم وتدهور قيمة اليورو ويهدد بجر الاقتصادات إلى دائرة الركود مع تقليص روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية قبل ستة أشهر.

وتستعد سوق الطاقة الأوروبية لمواجهة اختبار جديد في الأسبوع المقبل عندما توقف شركة جازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي ضخ الغاز إلى أوروبا عبر خط الأنابيب نورد ستريم1 اعتبارا من 31 أغسطس الحالي ولمدة ثلاثة أيام بدعوى إجراء عملية صيانة معتادة.