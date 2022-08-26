كييف: الجيش الأوكراني يقضي على نحو 46250 جنديا روسيا

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية اليوم الجمعة، أن روسيا فقدت بالفعل حوالي 46250 جنديا في أوكرانيا من بينهم 400 خلال اليوم الماضي.



وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) أنه خلال الفترة بين 24 فبراير 2022 و26 أغسطس 2022، تضمنت الخسائر القتالية الإجمالية للعدو 1936 دبابة (من بينها 7 خلال اليوم الماضي)، و4251 مركبة قتالية مدرعة، 1040 نظاما مدفعيا (من بينها 3 اليوم الماضي).



وأشارت الوكالة إلى أن خسائر روسيا تضمنت أيضا 272 راجمة صواريخ، و 148 منظومة مضادة للطائرات، و234 طائرة، و202 طائرة هليكوبتر، و3162 مركبة وخزانات وقود (من بينها 2 اليوم الماضي)، و15 سفينة وزورقا حربيا، و834 طائرة بدون طيار (من بينها 6 في اليوم الماضي)، و99 وحدة معدات خاصة. وتم إسقاط ما مجموعه 196 صاروخ كروز لروسيا.