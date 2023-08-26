حزب المصريين الأحرار: تلقينا طلبات للانضمام لحملة دعم السيسي لانتخابات الرئاسة

أعلن حزب المصريين الأحرار، تلقيه العديد من طلبات الانضمام من شخصيات عامة ومجتمعية ونُخب على كل المستويات للتعاون في تكوين هيكل حملة الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره مرشح الحزب في ماراثون الرئاسة لفترة جديدة.

وقال الحزب فى بيان له اليوم، إن الدكتور عصام خليل رئيس الحزب المصريين وجه بأولوية تكثيف دورات إعداد وتجهيز شباب الحملة الانتخابية، سواء من أبناء الحزب أو المُنضمين للحملة حديثًا على متابعة الانتخابات الرئاسية والتعامل تحت ضغط، أيضّا بدأت تجهيزات كل مستلزمات غرفة عمليات مركزية ونظيرها فرعيّا.

كما يُتابع عن كثب المركز الإعلامي للحزب ووحدة الترجمة كل ما يتعلق بالمرشح الرئاسي للحزب، والرد على كل الادعاءات والمزاعم التي تروج لها أبواق مأجورة.

وشدد رئيس الحزب على أن الحملة الحزبية الشعبية تقف بالمرصاد أمام كل التجاوزات ولن تسمح بأي مساس بالأمن القومي للبلاد أو النيل من رموزها بأي صورة.

وكلف رئيس حزب المصريين الأحرار وحدة البحث ومركز الدراسات العمل على متابعة وتفنيد ودحض كل الادعاءات التي يزعمها مرشحين محتملين أو جهات مدفوعة بغرض التشكيك في مرشحنا الرئاسي أو محاولة تفتيت وحدة الشعب المصري.

وفي سياق مٌتصل، تعكف أمانات الشباب والمرأة والعمل الجماهيري مركزيا وفرعيّا لتنفيذ آليات خطاب التوعية العامة على الأرض ومن خلال كل المنصات المتاحة، بالإضافة للعمل عقد لقاءات مكثفة.

ويأتي ذلك في ضوء خطوات حملة حزب المصريين الأحرار التي بدأت 3 يوليو الماضي لدعم وتأييد واعتبار عبدالفتاح السيسي، مرشح الحزب الرئاسي وذلك بعد إجماع الحزب في 30 يونيو، وإيمانّا بجهوده واتساقًا لرؤية الحزب مع مسارات جهوده على كل الأصعدة دوليًا وإقليميًا ومحليًا، ومضامين مشروعات قومية وغيرها من مسارات تتوافق تماما مع برنامج الحزب العام الذي وضع منذ تأسيسه، مُشددًا على أن الحزب لن يدخر جهدا في دعم مرشحه الرئاسي بكل السُبل على الصعيد الداخلي والدولي من خلال مُمثلي المصريين بالخارج.