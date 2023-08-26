مدحت صالح: مهرجان القلعة بالنسبة لي يمثل حالة خاصة متفردة من الحب والحنين

أعرب الفنان مدحت صالح، عن سعادته البالغة بالمشاركة في مهرجان «القلعة» للموسيقى والغناء في دورته الـ 31 بقلعة صلاح الدين بمنطقة المقطم بالقاهرة.

وقال خلال مقابلة مع قناة «الحياة»، مساء الجمعة، إن المهرجان يمثل على المستوى الشخصي حالة خاصة متفردة من الحب والحنين إلى جنبات المكان وجمهور القلعة، لافتا إلى حرصه على حضور دورات مهرجان المتعاقبة بصفة سنوية.

وأضاف: «أنا بحب مهرجان القلعة وبيوحشني وبنتظره من السنة إلى السنة، لأني بحب جمهور القلعة بشكل لا يمكن أن يتخيله أحد، وكل حفلة بيكون نفسي أقضي معاهم وقت ممتع وجميل كل سنة».

وأشار إلى أن المهرجان يستهدف الحفاظ على الميراث الموسيقي من أغاني وموسيقى التراث، متابعا: «طوال الوقت نعمل على الحفاظ على تراثنا، لدي أعمال خاصة كثيرة لا أعلم عددها ومعظمها ناجح جدًا؛ لكن بحن إلى أغاني التراث لأني اتربيت عليها واتعلمت منها حتى أصبحت جزءا من تكويني ووجداني، ولا زالت استلهم واتعلم أشياء جديدة من جيل الأساتذة».

في سياق آخر، أعلن مدحت صالح استمرار تحضيرات الجزء الثاني من مشروع «الأساتذة» لإحياء التراث بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة، مشيرا إلى إقامة الحفل المقبل في التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل على مسرح النافورة، متمنيا أن يحظى بإعجاب الجمهور.

وحول التعاون المثمر مع الموسيقار الكبير عمرو سليم والمايسترو أحمد عامر؛ بشأن اختيار أغاني الحفل، أشار إلى استعانته برأيهما أثناء وضع تصور الأغاني المختارة وترتيب البرنامج الغنائي قائلا: «أنا لست ديكتاكور، ألجأ إلى رأي عمرو في المقام الأول ثم عامر».

وتوجه بالحمد والشكر إلى الله على حالة الحب والارتباط القوي مع الجمهور، قائلا: «بحمد ربنا فضل ونعمة، أنا بحبهم وبتعب واقعد أذاكر زي الطالب علشان أقدم لهم حاجة تسعدهم وتبسطهم، أحيانا كثيرة بغمض عيني وأركز مع الأغنية، لأني لو ركزت مع حالة الجمهور الجميلة ممكن تخطفني وأنزل اترمي في حضنهم».

وأعلن عن إطلاق ألبومه الجديد «السهرة حلوة» خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى اقتباسه من عنوان أول ألبوم بمشواره الفني والذي كان تحت مسمى «السهرة تحلى».