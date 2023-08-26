أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى موسكو

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة في منطقة إيسترا كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن سوبيانين قوله عبر قناته على "تيليجرام"، إنه "وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات أو أضرار، والجهات المختصة تعمل في موقع الحادث".



ويأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، عن اعتراض وسائط الدفاع الجوي الروسية لطائرة مسيرة معادية في سماء مقاطعة كالوجا جنوب غرب موسكو.



وكتبت الوزارة عبر قناتها على "تيليجرام"، أنه "في 25 من أغسطس الجاري، عند حوالي الساعة 1300 ظهرا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف في أراضي روسيا"، حيث تم اعتراض الطائرة من دون طيار فوق أراضي منطقة بيبينينسكي في مقاطعة كالوجا، من قبل طواقم الدفاع الجوي المناوبة".



وأعلن حاكم مقاطعة كالوجا الروسية، فلاديسلاف شابشا، في وقت سابق أمس الجمعة، اعتراض صاروخ دفاع جوي أوكراني معدّل من طراز "إس - 200" فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.