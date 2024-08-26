الأقمار الاصطناعية تظهر السفينة بايونير الخاضعة للعقوبات وهي تنقل الغاز الطبيعي المسال الروسي

أظهرت صور للأقمار الاصطناعية، ناقلة للغاز الطبيعي المسال خاضعة للعقوبات، وهي تنقل فيما يبدو حمولتها الروسية إلى سفينة أخرى في البحر المتوسط، ما يشير إلى مدى استعداد موسكو لتفادي الإجراءات الأمريكية.

وأظهرت الصور السفينة "بايونير"، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات الجمعة الماضي، وهي ترسو بجوار سفينة أخرى على بعد نحو 30 كيلومترا (19 ميلا) شمال شرق بورسعيد في مصر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وهذا مؤشر على أنها تنفذ ما يسمى بالنقل من سفينة إلى أخرى في المياه المفتوحة، وهو أمر نادر بالنسبة للغاز الطبيعي.

وهذه هي أول شحنة يتم تحميلها من منشأة "أركتيك 2" للغاز الطبيعي المسال، أحدث محطة لتصدير الغاز في روسيا، والتي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات العام الماضي.

وتقوم موسكو، ردا على الإجراءات الأمريكية، بتطوير "أسطول الظل" من ناقلات الغاز الطبيعي المسال بطريقة مماثلة لما فعلته لنقل النفط الخام والمنتجات.

وفرضت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، قيودا على سبع ناقلات للغاز الطبيعي المسال مرتبطة بروسيا، منها السفينة "بايونير" وشركة أوشن سبيدستار سولوشنز، التي تديرها وتتخذ من الهند مقرا لها.