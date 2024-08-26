باوتيستا يضرب موعدا مع بن شيلتون في أمريكا المفتوحة

استهل الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت مشواره، في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بالانتصار على الإيطالي الشاب لوكا ناردي، اليوم الاثنين، بثلاث مجموعات دون رد، ليضرب موعدا مع الأمريكي بن شيلتون في الدور الثاني.

وخلال مباراة متكافئة استمرت 3 ساعات و16 دقيقة، تسلح الإسباني بخبرته للتغلب على حيوية اللاعب الإيطالي، ويهزمه بنتيجة 7-5 و7-6 (7-3) و7-6 (7-5).

وسيلتقي المصنف ال67 عالميا في الدور الثاني، مع صاحب الأرض، الأمريكي الشاب بن شيلتون، الذي تأهل على حساب النمساوي دومينيك تيم بثلاث مجموعات دون رد، بواقع 6-4 و6-2 و6-2.

وسيسعى الإسباني، صاحب ال36 عاما، للثأر من منافسه الأمريكي (21 عاما)، الذي تغلب عليه في مواجهتهما الوحيدة بداية هذا العام، في أول أدوار أستراليا المفتوحة.

يذكر أن أفضل نتيجة حققها باوتيستا أجوت على ملاعب (فلاشينج ميدوز)، هي التأهل للدور الرابع مرتين، في 2014 و2015.