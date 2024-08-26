جالانت: تصرفات بن غفير تعرض الأمن القومي ووضع إسرائيل الدولي للخطر

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن «تقويض الوضع القائم في جبل الهيكل عمل خطير وغير ضروري وغير مسئول».

وذكر في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، أن «تصرفات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تُعرض الأمن القومي لإسرائيل ووضعها الدولي للخطر».

وأضاف: «العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي أمس لصد هجوم حزب الله عززت دولة إسرائيل، وتصريحات بن غفير تضعفنا».

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، إنه «سيبني كنيسًا في المسجد الأقصى».

ووفقًا له، فإن «السياسة المتبعة الآن تسمح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى»، مشيرًا إلى أن هناك «قانونًا متساويًا بين الطرفين؛ اليهود والمسلمين».

وسارع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى إصدار توضيح جاء فيه: «لا يوجد تغيير في الوضع الراهن في الأقصى».