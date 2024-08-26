فريق طبي ينقذ حياة طفل ابتلع عملة معدنية في الشرقية

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تمكنت الفرق الطبية في قسم منتظير الكبد والجهاز الهضمي في مستشفى أبو كبير المركزي في محافظة الشرقية، من إنقاذ حياة طفل؛ بعدما ابتلع عملة معدنية.

استقبل قسم مناظير الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى أبو كبير المركزي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، يعاني من صعوبة في البلع والتنفس؛ نتيجة ابتلاع عملة معدنية أدت إلى انسداد مجرى الطعام.

على الفور تم التحضير لمنظار علوي طوارئ، وقام الفريق الطبي بقسم المناظير بمشاركة الدكتور عبدالمنعم زناتي، والدكتور صهيب إبراهيم، والدكتور عبدالستار محمد، والدكتور أسماء رزق، بالإضافة للدكتورة أسماء السيد استشاري التخدير.

وتمكن الفريق الطبي من استخراج العملة المعدنية من مرئ الطفل، وتم خروج الحالة من المستشفى بصحة جيدة.