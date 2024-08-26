أعلنت السلطات الموريتانية، مساء اليوم الإثنين، وفاة شخصين ووقوع خسائر مادية بعدد من محافظات البلاد نتيجة الأمطار والسيول والفيضانات.

وأفادت لجنة الطوارئ بوزارة الداخلية الموريتانية مساء اليوم، بوفاة طفل غرقا في"أفيرني" بمحافظة الحوض الشرقي، والعثور على طفل آخر فارق الحياة كان مفقودا في مدينة النعمة بنفس المحافظة بعد البحث عنه لعدة أيام.

وأكدت اللجنة أن الأمطار الجديدة التي وقعت اليوم تسببت في خسائر مادية جديدة منها انهيار فصول دراسية وتضرر عدة مساكن في مقاطعة جكني، كما أكدت تضرر متاجر في قرى بمقاطعات:ولاته، كنكوصه، جابو، لكصيبه، بالإضافة إلى تضرر المحور الطرقي المذردرة-أركيز جراء السيول الناجمة عن هذه الأمطار.

وأسفرت الأمطار والسيول عن مقتل ما لا يقل عن اثني عشر شخصا بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية خلال شهر أغسطس الجاري.

وتتعرض بلدان الساحل والصحراء الأفريقية لموجة فيضانات وسيول جارفة جراء الأمطار الغزيرة.