روما يُنجز صفقة نجم منتخب السعودية

حسم نادي روما الإيطالي صفقة سعود عبد الحميد، نجم الهلال السعودي، ويتبقى الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان سعود عبد الحميد قد وصل إلى روما اليوم الإثنين وخضع للفحص الطبي، ويتبقى فقط الإعلان رسميا عن تقديم النجم السعودي لاعبا بصفوف الذئاب.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن روما قد توصل لاتفاق مع الهلال لضم سعود عبد الحميد مقابل 2.5 مليون يورو إلى جانب إضافات.

وكان الهلال قد ضم سعود عبد الحميد، البالغ من العمر 25 عامًا، في ديسمبر 2021، قادمًا من اتحاد جدة، بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وعلى مدى موسمين ونصف الموسم، لعب بقميص الفريق 115 مباراة، محليًا وآسيويًا وعالميًا، وسجّل 5 أهداف وصنع 18 أخرى.