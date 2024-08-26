الإعلام الأوكراني: انفجارات في مناطق أوكرانية متفرقة جراء ضربات صاروخية مكثفة يشنها الجيش الروسي

أفادت وسائل إعلام والسلطات الأوكرانية بوقوع انفجارات في عدد من مناطق البلاد بعد أن شنت القوات الروسية ضربة صاروخية ضخمة على أوكرانيا صباح اليوم الاثنين.



وتحدثت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع انفجارات في العاصمة كييف ومدن كريمنتشوك وميرغورود في مقاطعة بولتافا، وكريفوي روغ ودنيبروبيتروفسك وكروبيفنيتسكي في مقاطعة كيروفوغراد (وسط).

وتحدثت تقاير عن تضرر منشأة صناعية في مقاطعة بولتافا دون ذكر التفاصيل.

كما سمع دوي انفجارات في مقاطعة فينيتسا (وسط) ومدينتي زابوروجيه وأوديسا (جنوب) ومقاطعات خمينيتسكي وأفانو فرانكوفسك ولوتسك ولفوف (غرب).

وأكد عمدة خاركوف (شمال) وقوع سلسلة انفجارات في المدينة.

وأفادت تقارير بحالات لانقطاع الكهرباء في كييف وكريفوي روغ ودنيبروبيتروفسك وأوديسا.