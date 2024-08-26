 وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين - بوابة الشروق
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وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين

منى زيدان
نشر في: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 7:58 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 7:58 م

 

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