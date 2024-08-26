وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، سفير دولة فرنسا بالقاهرة «إريك شوفالييه» والوفد المرافق له، اليوم الإثنين؛ لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل الاجتماع رحب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالسفير الفرنسي والوفد المرافق له، معربا عن سعادته بالتنسيق والتعاون مع فرنسا، في العديد من الملفات الصحية ذات الاهتمام المشترك.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء تناول مجالات التعاون المتبادلة في مجال الرعاية الصحية بين الجانبين، ومراجعة آخر المستجدات للمشروعات المشتركة وموقفها الحالي، وأيضا دعم مجال الرعاية الصحية من الوكالة الفرنسية للتنمية ، بالتعاون مع البنك الدولي في الملفات الصحية ذات الصلة.

أضاف « المتحدث الرسمي» أن الاجتماع تناول التعاون مع فرنسا في مجال تطوير وحدات ومراكز الرعاية الصحية بالمحافظات، وكذلك تطوير البنية التحتية للمرافق الصحية المختلفة، وأيضا دعم منظومة التحول الرقمي في القطاع الصحي، بالإضافة إلي التعاون المشترك في مجال التدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية والتمريض بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

أوضح «المتحدث الرسمي» أن الاجتماع استعرض ، ما تم خلال الفترة الماضية من تعاون بين البلدين ، لدعم جهود مصر في تقديم الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين ، والتي بدأت منذ بداية الأحداث في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم مناقشة الاحتياجات الطبية المطلوبة للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الخاصة بالمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا التعاون المشترك في دعم وتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري في المجال الطبي، وبخاصة في مجال الأورام من خلال العديد من بروتوكولات التعاون، وذلك بالتعاون مع المركز القومي الفرنسي «جوستاف روسي»، ومستشفي روشاي الفرنسية.

لفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول التعاون مع الجانب الفرنسي لدعم مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث دعا الوزير السفير الفرنسي لزيارة إحدى المنشآت الطبية بالمحافظات التابعة للتأمين الصحي الشامل، بما يساهم في النهوض بالقطاع الصحي المصري وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة 2030. أضاف «المتحدث الرسمي» أن السفير الفرنسي بالقاهرة وجه دعوة للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان؛ لحضور منتدى الأعمال المصري، الذي تنظمه وكالة بيزنس فرانس والمُزمع عقده في 30 سبتمبر المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي سيناقش الاستثمار في مجال الطب والرعاية الصحية والشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر في العديد من المجالات.

من جانبه هنأ السفير الفرنسي "إريك شوفالييه"، الدكتور خالد عبدالغفار على تجديد الثقة كنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيراً للصحة والسكان، معربا ًعن تطلعه للتوسع فى تنفيذ خطط مشتركة فى شتى المجالات الصحية في مصر، مشيرًا إلي أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، تتمتع بقوة وصلابة في مختلف المجالات، انطلاقًا من متانة العلاقات والروابط والأواصر التاريخية الوثيقة بين البلدين. حضر الاجتماع، الدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة داليا رشيد المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي.