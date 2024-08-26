 إصابة 7 أشخاص جراء حريق في واحدة من أكبر مصافي النفط الروسية - بوابة الشروق
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إصابة 7 أشخاص جراء حريق في واحدة من أكبر مصافي النفط الروسية

د ب أ
نشر في: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 7:11 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 7:11 م

اندلع حريق، اليوم الاثنين، في واحدة من أكبر مصافي النفط الروسية في مدينة أومسك في سيبيريا، مما تسبب في إصابة سبعة عمال ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسبما قالت السلطات المحلية.

وتمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بمحطة الإنتاج على مساحة نحو ألف متر مربع، حسبما قالت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، مضيفة أن السلطات بدأت تحقيقا لتحديد سبب اندلاع الحريق.

يذكر أن مصفاة النفط في مدينة أومسك مملوكة لشركة "جازبروم نيفت"، وهي شركة تابعة لمجموعة جازبروم للغاز التي تمتلكها الدولة الروسية.

وغالبا ما تندلع الحرائق في مصافي النفط الروسية بسبب هجمات تشنها مسيرات أوكرانية. إلا أنه نظرا لبعد المسافة بين مدينة أومسك وأوكرانيا والتي تبلغ نحو 3 آلاف كيلومتر، من المستبعد أن يكون الحريق ناجم عن هجوم أوكراني.


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