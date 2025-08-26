قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إن الوسطاء ملتزمون بجهودهم حتى إنهاء الحرب على غزة، مؤكدًا الترحيب بكل الجهود المبذولة في هذا الإطار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر وقطر لا يهمهما مكان انعقاد المفاوضات، وذلك حسبما أفادته قناة «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

وأهاب بالمجتمع الدولي الضغط على تل أبيب، مشددًا على أن «ما وافقت عليه حماس يتطابق مع ما وافقت عليه إسرائيل».

وأكمل: «الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي يبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق، ولا ترغب في الرد على المقترح المطروح حاليًا».

وأكد التواصل مع جميع الأطراف سعيا نحو اتفاق لوقف إطلاق النار، نافيًا تلقي رد إسرائيلي رسمي لا بالقبول أو الرفض أو بتقديم مقترح بديل حتى اللحظة.

وحذر متحدث الخارجية القطرية من أن «التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتوسع ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية».

وأشار إلى أن «التواصل بين الوسطاء يتم يوميًا»، مؤكدًا «ضرورة حث إسرائيل على الرد والتعامل بجدية».