متحدث التعليم العالي: 138 ألف طالب وافد يدرسون بالجامعات المصرية من نحو 120 جنسية

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن ملف الطلاب الوافدين يحظى باهتمام كبير في الجامعات المصرية، باعتباره أحد عناصر القوة الناعمة لمصر في الخارج، إلى جانب دوره في تعزيز مكانة الجامعات المصرية على المستوى الدولي.

وأضاف "عبد الغفار" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن زيادة أعداد الطلاب الدوليين الذين يدرسون في الجامعات المصرية تعد مؤشرًا على التطور وجاذبية التعليم الجامعي المصري، كما تسهم في تحسين وضع الجامعات في التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أن سوق التعليم الدولي يشهد منافسة.

وكشف أن عدد الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية التابعة للوزارة يبلغ حاليًا نحو 138 ألف طالب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، ينتمون إلى نحو 120 جنسية، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف طالب وافد أزهري.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل خطتها لاستقطاب المزيد من الطلاب الدوليين، من خلال مبادرة "ادرس في مصر"، التي تستقبل طلبات الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم في الجامعات المصرية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي؛ والسفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والدكتورة غادة عبدالباري، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، والدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي للعلاقات الثقافية.

وأكد "مدبولي"، أهمية استمرار الجهود المبذولة لتطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين، وذلك بالنظر لدور هذه المنظومة في دعم وتعزيز أطر التعاون والروابط الثقافية والعلمية بين مصر ومختلف دول العالم، واعتبارها أحد أدوات قوة مصر الناعمة، فضلاً عن مساهماتها في جذب المزيد من العملة الصعبة.