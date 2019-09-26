صحة الدقهلية: حالة الطفلة جنة غير مستقرة بعد بتر ساقها

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، إن الطفلة جنة والموجودة بالمستشفى الدولي بالمنصورة نتيجة إصابتها بكدمات وحروق متفرقة بمختلف الأماكن بالجسم، حالتها غير مستقرة وتم إجراء بتر للساق.

وقررت الدائرة المدنية بمحكمة شربين بمحافظة الدقهلية مساء أمس بقبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات بمحكمة شربين الجزئية، بإخلاء سبيل الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها وعمرها 4 سنوات بكيِّها في مناطق حساسة بسبب تبولها لا إراديا، لحين ورود تقرير الطبيب الشرعى وقررت حبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليها.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارًا من العميد سامي الحديدي، مأمور مركز شربين ببلاغ مستشفى شربين المركزي بوصول الطفلة «جنة محمد سمير حافظ، 4 سنوات، ومقيمة طرف أسرتها بقرية» بساط كريم الدين «مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر، وجري تحويلها إلى مستشفى المنصورة العام الجديد الدولي لاستكمال العلاج، وسؤال جد الطفلة لوالدها ويدعي «س. ح» ـ 55 سنة، اتهم في محضر الشرطة، جدة الطفلة لوالدتها وتدعى «صفاء ع. ع» تبلغ من العمر 41 عاما ربة منزل، بالتعدي عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكي الطفلة بعد تبولها لاإرادياوبضبط الجدة وبسؤالها في محضر الشرطة أنكرت الاتهام الموجه إليها.

وطالبت مؤسسة سيداو للديموقراطية لحقوق الإنسان في بيان لها المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة و كافة المجالس المتخصصة بالانتصار لحق الطفلة (جنة محمد سمير) والوقوف علي الأسباب الحقيقية وراء تلك الظاهرة ومطالبة المحامين بالامتناع عن الدفاع عن المتهمين في تعذيب طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، والمطالبة بتوقيع أشد العقوبات المقررة في القانون المصري لتلك الجرائم.