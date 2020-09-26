 ضباط المراقبة الجوية بالطيران السوداني يعلقون إضرابهم بعد تدخل وزير الدفاع - بوابة الشروق
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ضباط المراقبة الجوية بالطيران السوداني يعلقون إضرابهم بعد تدخل وزير الدفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
نشر في: السبت 26 سبتمبر 2020 - 6:24 ص | آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2020 - 6:24 ص

أعلنت اللجنة المكلفة لاتحاد ضباط المراقبة الجوية بالطيران المدني السوداني يوم الجمعة، تعليق إضراب ضباط المراقبة الجوية عن العمل.

وقالت اللجنة المكلفة إنه تمت مناقشة المطالب والحقوق المطروحة للمراقبين الجويين خلال اجتماع ضم وزير الدفاع، ووزيرة المالية، ورئيس مجلس إدارة الطيران المدني، والمدير العام للشركة القابضة لمطارات السودان وأطرافا أخرى.

وخلال الاجتماع، قرر وزيرا الدفاع والمالية صرف المستحقات المالية للعاملين بسلطة الطيران المدني فورا، كما وجه وزير الدفاع بعقد مجلس الإدارة اجتماعا الثلاثاء المقبل لترتيب إنفاذ الهيكل الوظيفي لسلطة الطيران المدني وتفعيل قانون السلطة وتنفيذ كافة مطالب العاملين.

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