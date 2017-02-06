ضبط عامل لاتهامه بترويج العملات المالية المزورة بمدينة السلام

ألقت مباحث القاهرة القبض على عامل لاتهامه بترويج العملات المالية المزورة بمدينة السلام وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة السلام أول أكدت قيام أحد الأشخاص بترويج عملات نقدية مقلدة وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه وتبين أنه عامل، 32 عاما، حال إستقلاله سيارة، وبحوزته 63 ورقة مالية "فئة 200 جنيه" بإجمالى مبلغ 12600 جنيه مصرى "مقلدين" وكمية من "الحشيش" وهاتف محمول.

وأمام مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من آخر "هارب" بقصد ترويجها على المواطنين نظير تحصله على نسبة من المبالغ المالية متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.