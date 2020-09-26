رئيس الإنجيلية: وعي وتكاتف الشعب المصري كلمة السر لعبور أي تحديات

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، على ثقته في تكاتف الشعب المصري لعبور التحديات ومواجهة أي محاولات تهدد تقدم الدولة المصرية.

وأضاف في بيان صحفي: "في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبًا، نقف معًا صفًّا واحدًا، ونمضي قدمًا لتنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، واستكمال ما تقوم به الدولة المصرية من جهد و إنجاز في مختلف المجالات".

وأوضح: "أؤكد على ثقتي الكبيرة في وعي الشعب المصري، الذي يبرهن دائمًا في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة التحديات، حفظ الله شعب مصر العظيم".