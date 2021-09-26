العدل تحظر على مكاتب الشهر العقاري نقل أصول المدرجين على قوائم الإرهاب للغير

أصدرت مصلحة الشهر العقاري، الكتاب الدوري رقم 286، بشأن الآليات الواجب اتخاذها لوقف التدفقات المالية والأصول للإرهابيين ومموليهم ومنعهم من نقل أصولهم للغير.

وينص الكتاب على منع تقديم الخدمات المتعلقة بالأصول في حالة تطابق فى الاسم الثلاثي وبيانات الرقم القومي، أو جواز السفر بالكامل فقط؛ مع الأشخاص الواردة بقوائم الإرهاب السابق تعميمها، وذلك لحماية الأفراد حسن النية.

وأشار الكتاب الدوري، الذي حصلت عليه «الشروق»، إلى أن التعليمات الجديدة تأتي في ضوء الكتاب السري الوارد من المستشار مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني والمتضمن إفادة وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن آليات وقف التدفقات المالية والأصول للإرهابيين ومموليهم ومنعهم من نقل أصولهم للغير.

ويؤكد الكتاب الدوري على وجوب عدم اعتداد مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها بالتطابق في الأسماء الثنائية أو الأسماء الحركية الموجودة فى القوائم السابق تعميمها، مشددا على أن التطابق يكون في حالة تطابق فى الاسم الثلاثي وبيانات الرقم القومي، أو جواز السفر بالكامل فقط.