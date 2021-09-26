كازاخستان تسجل 2192 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الأحد، 2192 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 877 ألفا و112 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 2381 حالة شفاء تام من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد ارتفع إلى 810 ألاف و681 حالة.

ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان ومدينة آلماتي من بين 7 مناطق في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد ذكرت وزارة الصحة صباح اليوم أن 7 ملايين و483 ألفا و978 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاحات، في حين حصل أكثر من 6 ملايين شخص على الجرعتين.