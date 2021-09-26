فيديو - فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج على الهواء

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رفض فرج عامر رئيس نادي سموحة، استكمال حلقته كضيفا في برنامج "الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، والذي يقدمه هاني حتحوت.

وترك فرج عامر البرنامج بسبب الحديث عن منافسه في الانتخابات ثم انفعل بشدة وخرج من البرنامج غاضبا.

وقال فرج عامر: «اعضاء النادي لم تطلب اطلاقا إلغاء نشاط كرة القدم خاصة في الفترة الأخيرة كما اشيع».

وأضاف: «هذه أسئلة موجهة، سموحة يدخر أمولا كثيرة من قطاع كرة القدم وبالتأكيد لن يتم الغاءه».

وتحدث عامر عن مباراة كأس مصر، قائلًا: "شعرت أننا أمام كمين في مباراة الكأس أمام بيراميدز".

وأشار: «كرة القدم بعد أزمة فيروس كورونا تخسر كثيرا عكس ما كانت عليه قبل ذلك، وسموحة النادي يخسر أقل من الأندية الأخرى».