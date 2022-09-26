توقعات: فوز التحالف اليميني في إيطاليا في الانتخابات البرلمانية

فاز التحالف اليميني الإيطالي بقيادة جورجيا ميلوني وحزبها "إخوة إيطاليا" القومي في إيطاليا بالانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد اليوم الأحد، وفقا للتوقعات.

ومن المتوقع أن يفوز التحالف، الذي يضم أيضا حزب الرابطة (ليجا) اليميني الشعبوي وحزب "فورزا إيطاليا" المحافظ، بأكثر من نصف المقاعد في البرلمان، وفقا لما ذكرته إذاعتا "راي" و"سكاي تي جي 24" بالإجماع مساء اليوم استنادا إلى استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.

وبصفتها زعيمة أقوى حزب، يمكن لجورجيا ميلوني أن تقود الحكومة المستقبلية كأول امرأة ترأس الوزراء في إيطاليا.