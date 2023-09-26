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الزمالك ينعي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 7:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 7:25 م

أصدر نادي الزمالك بياناً ينعي فيه المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وقال النادي في بيانه: "ينعي نادي الزمالك و اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي  برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأعضاء نادي الزمالك  وفاة المستشار عادل الشوربجى النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الإستئناف باتحاد الكرة الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء.

ويتقدم  نادي الزمالك بخالص التعازي لأسرة الراحل المستشار عادل الشوربجى، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".


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