الرئيس السيسي: التعليم بحاجة للحصول على قوة دفع هائلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة ستعمل على إنشاء مدارس جديدة، يديرها القطاع الخاص، موجها ببدء العمل في 100 مدرسة تنتهي خلال عام.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة «حكاية وطن» بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن القطاع الخاص يدير هذه المدارس تحت إشراف الدولة وفقا للفكرة التي تحتاجها الدولة.

وأشار الرئيس إلى أن تكلفة هذه المدارس قد تصل إلى 15 مليار جنيه، موضحا أن التعليم في حاجة للحصول على قوة دفع هائلة.

وتابع: «إذا كانت الأراضي موجودة وجاهزة وتم اختيارها وفقا للتوزيع الجغرافي والدراسي، نبدأ في العمل على 100 مدرسة بحلول شهر أكتوبر، وينتهي العمل بها خلال سنة وتدخل الخدمة».

وأشار إلى أن صندوق تحيا مصر سيدفع رقما جيدا كجزء من تمويل هذه المدارس.

وكان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وناقش الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستمع السيسي، لشرح من رئيس جامعة القاهرة عن الجهود المبذولة لرفع تصنيف الجامعة في المؤشرات الدولية، كما استمع لشرح من رئيس جامعة الإسكندرية عن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.