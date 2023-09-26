إقبال شديد من المواطنين أمام مكتب إصدار تأييدات انتخابات الرئاسة بالقليوبية

شهدت الغرفة التجارية ببنها، ومقر مكتب التوثيق بالغرفة التجارية، الخاص بإصدار التأييد لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة القليوبية، إقبالا كبيرا من المواطنين.

ومن المتوقع أنّ تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بتأييدات انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة القليوبية إقبالاً من المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، أعلنت عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بتأييدات انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

ووفا لإعلان الهيئة فإن هناك 7 مقار مخصصة لإصدار التأييدات في محافظة القليوبية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، أمس الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.