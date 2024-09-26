أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد محمد المنذر الزنايدي بشبهة "التآمر على أمن الدولة".



وفتحت النيابة الأبحاث في حق الزنايدي من أجل "تكوين تشكيل ارهابي والتحريض على الانضمام إليه والتٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا و إثارة الهرج بالتراب التونسي وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث إضافة لإدراجه بالتفتيش".

وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس إن قرار مباشرة الأبحاث ضد الزنايدي يأتي على إثر ما تم رصده من قيام المعني بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها وهو ما من شأنه ادخال البلبلة وبث الرعب بين السكان.

ومنذر الزنايدي وزير سابق في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وغادر الزنايدي (64 عاما) تونس في مارس 2011، ورفع ضده وهو في باريس عدد من الدعاوى القضائية، كما صدر في حقه حكم بمنعه من السفر غير أن القضاء رفع تلك الإجراءات.

والزنايدي هو أكثر الوزراء الذين استمروا في نظام بن علي حيث قضى مدة 17 عاما، وأمسك حقائب النقل والتجارة والسياحة والصحة، وترأس سابقا جمعية الترجي الرياضي التونسي (1986-1988).