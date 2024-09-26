الجزائر تسلم الرباط 39 مغربيا

أفرجت السلطات الجزائرية يوم الأربعاء عن 22 شابا مغربيا بعد قضائهم فترة محكوميتهم في السجون الجزائرية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تسليم 17 آخرين.



وذكرت "الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة" في بيان أن عملية التسليم والتسلم لهذه الدفعة تمت في المركز الحدودي "زوج بغال" بوجدة.

وأفاد البلاغ أن المفرج عنهم يتحدرون من مدن فاس، بوعرفة، وجدة، بركان، تازة، كرسيف، صفرو، الناظور، سطات وبنجرير.

وأوضح أن بعضهم قضى أكثر من 3 سنوات و6 أشهر في السجون الجزائرية، بالإضافة إلى فترة سنة في الحجز الإداري.

وأشارت الجمعية إلى أن وجود المئات من المغاربة المحتجزين في انتظار الترحيل فضلا عن أكثر من 400 ملف قيد المحاكمات في الجزائر بالإضافة إلى 6 جثث لمغاربة من بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية ينتظر ذووهم استلامها.