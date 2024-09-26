رفضت الكاتبة جومبا لاهيري، الحائزة على جائزة بوليتزر، قبول جائزة من متحف نوغوتشي في مدينة نيويورك، وذلك احتجاجا على طرد المتحف 3 موظفين بسبب ارتدائهم الكوفية الفلسطينية، بدعوى تحديث قواعد الزي بالمكان.

وأعلن المتحف أمس الأربعاء، أن الكاتبة الأمريكية من أصول هندية، سحبت قبولها لجائزة إيسامو نوغوتشي لعام 2024، «ردا على سياسته المحدّثة لقواعد الزي».

وأضاف بيان المتحف: «نحترم وجهة نظرها ونتفهم أن هذه السياسة قد تتوافق أو لا تتوافق مع آراء الجميع».

وحصلت لاهيري، على جائزة بوليتزر عام 2000 عن كتابها «مترجم الأمراض».

وتشير وكالة «رويترز» إلى أن المتظاهرين الداعمين لغزة على مستوى العالم غالبا ما يرتدون الكوفية الفلسطينية.

كما سبق أن ظهر بها الزعيم الراحل المناهض للفصل العنصري في جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا، في العديد من المناسبات.

وأشارت الوكالة في المقابل إلى أن نوفمبر، شهد تعرض 3 طلاب من أصل فلسطيني في ولاية فيرمونت لإطلاق نار. وكان اثنان منهم يرتديان الكوفية.

وفي الشهر الماضي، أعلن متحف الفن الذي أسسه النحات الأمريكي من أصل ياباني إيسامو نوغوتشي، عن سياسة تحظر على موظفيه ارتداء أي شيء يعبر عن «رسائل أو شعارات أو رموز سياسية»، وفصل 3 موظفين.

كما خسر آخرون في الولايات المتحدة وظائفهم بسبب موقفهم من حرب إسرائيل على غزة.

وفي مايو الماضي، طرد أحد مستشفيات مدينة نيويورك ممرضة أمريكية من أصل فلسطيني بعد أن وصفت أفعال إسرائيل في غزة بأنها «إبادة جماعية» خلال خطاب قبولها لجائزة.