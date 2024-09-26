ميقاتي يحذر من تعرض المنطقة للانفجار في أي لحظة ونشوب حرب إقليمية واسعة

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حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من تعرض منطقة الشرق الأوسط "للانفجار" في أي لحظة ونشوب حرب إقليمية واسعة بسبب "العدوان" الإسرائيلي على بلاده والذي وصفه بأنه "غير مسبوق".

وفي كلمة أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني صباح الأربعاء، قال ميقاتي: " نواجه انتهاكا واضحا لسيادة لبنان".

وقال: "من يضمن عدم حدوث هذا الاعتداء على دول أخرى؟".

وأضاف ميقاتي: "أتحدث باسم لبنان ووجودي هنا ليس لتقديم شكوى فقط، فذلك مثبت للرأي العام العالمي بالصوت والصورة... نريد حلا جديا يقوم على تضافر جهود أعضاء مجلس الأمن".

وأكد أن "الشعب اللبناني يرفض الحرب ويؤمن بالاستقرار"، متوقعا أن "إسرائيل لن تتوقف عن انتهاك قرارات الأمم المتحدة وخصوصا القرار رقم 1701".

وتابع: "لبنان لا يطلب معروفا، نحن نطالب بحقوقنا المشروعة بموجب القانون الدولي... حان الوقت لرفض العنف والحروب وتطبيق القرارات الدولية بحيث لا تبقى حبرا على ورق".

وشدد ميقاتي على ضرورة وقف "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة... استمرار هذا العنف لن يؤدي إلا لمزيد من التصعيد".

وقال: "دعونا اليوم ألا نضيع هذه الفرصة... يجب أن نتحرك الآن".