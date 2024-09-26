مقياتي يأمل أن تضع خطة الهدنة الأمريكية الفرنسية حدا للحرب

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن أمله في أن يؤدي المقترح المشترك من فرنسا والولايات المتحدة بفرض هدنة لمدة 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى إنهاء النزاع.

وقال ميقاتي خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك فجر اليوم الخميس: "وقفت فرنسا إلى جانبنا في أصعب الظروف، وخير دليل على ذلك الجهد المخلص الذي تقوم به فرنسا اليوم بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إصدار بيان مشترك مدعوم دوليا من أجل وضع نهاية لهذه الحرب القذرة".

وحذر رئيس الوزراء من إمكانية تحول النزاع إلى "حرب إقليمية واسعة".

وأضاف: "إنما وجودي هنا للخروج من هذه الجلسة بحل جدي يقوم على تضافر جهود جميع أعضاء مجلس الأمن... للضغط على إسرائيل لوقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات وعودة الأمن و الاستقرار لمنطقتنا".

ودعا ميقاتي مجلس الأمن للعمل بجدية وبشكل فوري لضمان انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة وإنهاء "الانتهاكات" التي تتكرر يوميا.

وحذر من تعرض منطقة الشرق الأوسط "للانفجار" في أي لحظة ونشوب حرب إقليمية واسعة بسبب "العدوان" الإسرائيلي على بلاده والذي وصفه بأنه "غير مسبوق".

وقال ميقاتي: " نواجه انتهاكا واضحا لسيادة لبنان".

وقال: "من يضمن عدم حصول هكذا اعتداءات على دول أخرى إذا لم تتخذ إجراءات رادعة وعقابية حاسمة بحق المعتدي؟".

وأضاف ميقاتي: "أتحدث باسم لبنان ووجودي هنا ليس لتقديم شكوى فقط... فذلك مثبت للرأي العام العالمي بالصوت والصورة... نريد حلا جديا يقوم على تضافر جهود أعضاء مجلس الأمن".

وأكد أن "الشعب اللبناني يرفض الحرب ويؤمن بالاستقرار"، مضيفا أن "إسرائيل لم تتوقف عن انتهاك قرارات الأمم المتحدة التي صدرت على مدى سنوات طويلة وخصوصا القرار رقم 1701".

وتابع: "لبنان لا يطلب معروفا، نحن نطالب بحقوقنا المشروعة بموجب القانون الدولي... حان الوقت لرفض العنف والحروب وتطبيق القرارات الدولية بحيث لا تبقى حبرا على ورق".

وشدد ميقاتي على ضرورة وقف "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة... استمرار هذا العنف لن يؤدي إلا لمزيد من التصعيد".

وقال: "دعونا اليوم ألا نضيع هذه الفرصة... يجب أن نتحرك الآن".