حماس: نتنياهو يستخدم معاداة السامية شماعة لتبرير الإبادة التي يرتكبها منذ 23 شهرا

حماس: الشعب الفلسطيني لن يسمح لنتنياهو بزرع حكومة عميلة في غزة

- الحركة اتهمت نتنياهو بتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة للخطر

- نتنياهو وحده المسئول عن تعطيل التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراحهم





أكدت حركة "حماس"، الجمعة، أن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر الأمم المتحدة والذي قاطعته معظم وفود العالم، يعكس عزلة تل أبيب، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح له بزرع "حكومة عميلة" في القطاع.

وقالت في بيان ردا على خطاب نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك: "من المفارقات أن يُسمح لمجرم حرب مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية أن يحاضر في الأمم المتحدة عن العدالة والإنسانية والحقوق، وهو من ينتهكها ويخترقها يوميا في غزة".

وشددت على أن "أكاذيب نتنياهو المكررة وإنكاره الفاضح لجرائم الإبادة والتهجير والتجويع التي ارتكبها هو وجيشه الفاشي بحق أهلنا في غزة، لن تغير من الحقائق الراسخة التي وثقتها التقارير الأممية والدولية".

وأكدت حماس أن "تكرار دعايته السوداء وأكاذيبه حول أحداث 7 أكتوبر 2023 ما هو إلا هروب إلى الوراء بعد تهاوي هذه الدعاية المضللة أمام الرأي العام العالمي".

واعتبرت أن استخدام نتنياهو مصطلح "معاداة السامية" بات "شماعة مهترئة لتبرير رفضه للمواقف الدولية المنددة بجرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها منذ 23 شهرا".

واتهمت حماس نتنياهو بتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة للخطر، وقالت: "لو كان حريصا فعلا على أسراه لأوقف قصفه الوحشي ومجازر الإبادة الجماعية وتدمير مدينة غزة، لكنه يكذب ويواصل تعريضهم للقتل".

وشددت على أن نتنياهو وحده المسؤول عن تعطيل التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى من خلال "تعنته وإصراره على استمرار العدوان، وانقلابه على الاتفاق الموقع في يناير/ كانون الثاني الماضي، ومحاولته الفاشلة باغتيال وفد التفاوض في قطر، الوسيط الدولي".

وأضافت الحركة أن "محاولاته التباكي على أسراه، واستعراضه السخيف بادعاء مخاطبتهم عبر مكبرات الصوت، تجسد عقلية استعمارية مريضة".

واعتبرت أن "تبريرات نتنياهو الكاذبة لمواصلة عدوانه على مدينة غزة، وادعاءه وجود مقاومين في المباني المستهدفة، ليست سوى غطاء زائف للتستر على جرائم حرب موصوفة وجرائم ضد الإنسانية ترتكب يوميا بحق الأطفال والمدنيين العزل".

وذكرت أن ادعاءه بأن حماس تسعى لقتل اليهود بالعالم "يأتي في إطار حملته الممنهجة لشيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية المشروعة".

وأضافت: "أكدنا والمقاومة الفلسطينية مرارا أن معركتنا محصورة ضد الاحتلال الجاثم على أرضنا ومقدساته، حتى تمكين شعبنا الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره".

وأكدت حماس أن "ما أعلنه نتنياهو بشأن سعيه للسيطرة على قطاع غزة وزرع حكومة عميلة فيه، هو وهم خالص لن يتحقق، ولن يسمح به شعبنا الفلسطيني الذي أثبت دائما صلابته ورفضه لكافة أشكال الوصاية والتبعية".

من جهة ثانية، اعتبرت الحركة مقاطعة وفود معظم الدول لكلمته تعكس "عمق العزلة الدولية التي باتت تحاصر نتنياهو وكيانه المارق، واتساع التضامن العالمي مع حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، والتي تمثّل ثمرة تضحياته ونضاله العادل ضد الاحتلال".

وشددت على أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، حق أصيل غير قابل للتصرف، ولن تنال منه جرائم المحتل ولا سياساته الفاشية".

كما أكدت حماس أن الشعب الفلسطيني "متمسك بأرضه وسيبقى على طريق التحرير والعودة حتى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".