شركة لوفتهانزا تعتزم شطب 20% من الوظائف الإدارية

قال مصدر مطلع إن شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا تخطط لخفض عدد موظفيها الإداريين بنسبة 20% في جميع قطاعات المجموعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر، أن هذا الخفض لن يشمل الموظفين العاملين في الأقسام التشغيلية مثل الفنيين وأطقم الطائرات وموظفي المطار. ومن المقرر أن تعقد المجموعة، وهي أكبر شركة طيران في أوروبا، مؤتمرها السنوي الخاص بسوق رأس المال يوم الاثنين المقبل في ميونيخ. ورفضت لوفتهانزا التعليق على هذا الأمر.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الشركة الألمانية لتخفيض النفقات وتحسين أدائها المالي بعد تراجع أرباحها ومعدلات ربحية عملياتها خلال العام الماضي. وكانت المجموعة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن خطتها لدمج عملياتها في المطارات الرئيسية.

مع ذلك، لا تزال شركة لوفتهانزا تواجه صعوبات بسبب تأخير تسليم الطائرات الجديدة، وبخاصة من شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج وعدم استقرار معدلات الحجوزات، وارتفاع تكاليف الضرائب ورسوم المطارات.

ويشير هذا التخفيض في عدد الموظفين إلى عكس اتجاه الشركة الذي كان سائدًا بعد جائحة كورونا، عندما دفع ازدهار حركة السفر العالمية الشركة إلى تعيين ما لا يقل عن 30 ألف موظف إضافي، والإعلان عن خطط لتوظيف 10 آلاف آخرين.