شواطئ الإسكندرية تستقبل أول عطلة بعد انطلاق العام الدراسي وسط أجواء خريفية معتدلة

أكد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، جاهزية شواطئ المدينة لاستقبال زوارها في أول عطلة نهاية أسبوع بعد انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأضاف أن الأجواء معتدلة اليوم، حيث تسجل درجة الحرارة 29 درجة مئوية، ما يوفر فرصة مناسبة للأسر لقضاء يوم ترفيهي مع أبنائهم بعد أسبوع دراسي كامل.

وأوضح إبراهيم أن لون الرايات على الشواطئ جاء على النحو التالي: الشواطئ في القطاع الشرقي ترفع الراية الصفراء، ما يعني السماح بالنزول مع توخي الحذر واتباع تعليمات المنقذين، أما شواطئ القطاع الغربي والعجمي فترفع الراية الحمراء، ما يمنع نزول البحر حرصًا على سلامة المصطافين.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ والإدارات المعنية بالإسكندرية في حالة جاهزية كاملة لتأمين الشواطئ وتقديم المساعدة الفورية، مع استمرار حملات التوعية للحد من المخاطر ورفع الوعي بأهمية الالتزام بالتعليمات حفاظًا على السلامة.

واختتم رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بتمني قضاء المواطنين يوم عطلة سعيد، مشددًا على أن الاستمتاع بجمال الشواطئ لا ينفصل عن الالتزام بقواعد السلامة.