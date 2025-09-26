هولندا توقع اتفاقا مبدئيا مع أوغندا لاستضافة طالبي لجوء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة اللجوء والهجرة الهولندية أن حكومة البلاد توصلت إلى اتفاق مع أوغندا كي تستضيف الدولة الواقعة شرقي أفريقيا أفرادا من المنطقة ممن تم رفض طلبات لجوئهم.

وأكدت الوزارة مساء أمس الخميس أن الدولتين وقعتا إعلان نوايا على هامش الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضافت أنه سيتم اختبار تنفيذ خطة لإقامة مركز عبور "بعدد محدود من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم".

ووفقا للمعلومات ما زال يتعين أن يتم إتمام خطة أوغندا وتنسيقها بالقانونين الهولندي والدولي وقانون الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الوزارة أن الحكومة على تواصل وثيق مع المفوضية الأوروبية والمنظمات الأممية.

ووافقت أوغندا على استضافة أشخاص من المنطقة في أحد المراكز، ومن ثم ستتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.