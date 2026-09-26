دونيس: لست سعيدًا رغم حسم التأهل في خليجي 27

رغم الانتصار الكبير الذي حققه المنتخب السعودي على عُمان، أعرب اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لـ«الأخضر»، عن عدم رضاه بسبب الإصابات التي طالت عددًا من لاعبيه خلال منافسات كأس الخليج «خليجي 27».

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة الـ27 من البطولة، التي تقام في مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر المقبل.

وحسم المنتخب السعودي تأهله إلى الدور نصف النهائي بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره العُماني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الإنماء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال دونيس، في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية عقب اللقاء: «في البداية، أهنئ لاعبي فريقي على ما قدموه، كما أوجه التحية إلى الجماهير التي وقفت خلفنا وساندتنا طوال المباراة».

وأضاف: «قدمنا شوطًا أول جيدًا للغاية، وظهرنا بعقلية قوية، لكن الأمر اختلف في الشوط الثاني، ولم نحافظ على المستوى نفسه، كما منحنا المنافس العديد من الفرص».

وتابع المدرب اليوناني: «لست سعيدًا بسبب بدأنا نفقد بعض اللاعبين نتيجة الإصابات، وعلينا الانتظار لمعرفة ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، لكن الأهم بالنسبة لنا هو التطور والحفاظ على العقلية نفسها طوال الـ90 دقيقة».

وأشاد دونيس بمستوى فراس البريكان، الذي سجل هدفين خلال المباراة، قائلًا: «البريكان كان مؤثرًا للغاية اليوم، وقدم مباراة جيدة برفقة زملائه. نحن نواصل العمل يومًا بعد يوم، ومباراة تلو الأخرى، ونركز على تنفيذ التعليمات التكتيكية والتحركات المطلوبة، لأنها أمور مهمة جدًا بالنسبة لنا».

واستكمل: «الآن، يجب أن يحافظ اللاعبون على صفاء أذهانهم، وأن يكتسبوا مزيدًا من الثقة. سواء مررنا بلحظات جيدة أو صعبة، سنظل إلى جانبهم ونساندهم».

واختتم دونيس حديثه برسالة إلى الجماهير السعودية، قائلًا: «وجود الجماهير في المدرجات أمر رائع دائمًا بالنسبة لنا، وأنا أحب هذه الأجواء، فهي تمنحنا دافعًا مهمًا لمواصلة تقديم مستويات جيدة وتحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير».