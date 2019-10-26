كهربا مفاجأة البدري في اختياراته لمواجهة كينيا وجزر القمر

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قائمة المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبلة.

ويخوض المنتخب الوطني مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وضمت القائمة 6 لاعبين وهم: (أحمد حجازي "وست بروميتش ألبيون" إنجلترا - محمد صلاح "ليفربول" إنجلترا - محمد النني "بشكتاش" تركيا - أحمد حسن كوكا "براجا" البرتغال - محمود حسن تريزيجيه "أستون فيلا" إنجلترا - محمود عبدالمنعم كهربا "ديسبورتيفو أفيس" البرتغال).

ومن المنتظر أن يرسل محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، الاستدعاء الرسمي للأندية التي تضم اللاعبين المحترفين، اليوم السبت، طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 11 نوفمبر المقبل قبل 3 أيام فقط من مباراة كينيا الرسمية، في تصفيات كأس إفريقيا، بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.