وزير الخارجية التركي يتنقد غياب دعم ألمانيا لبلاده

وجه وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، انتقادات حادة لألمانيا خلال زيارة نظيره الألماني هايكو ماس لأنقرة.

وقال تشاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني اليوم السبت، في إشارة إلى العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، إنه بالرغم من أن ألمانيا تقول إنها تتفهم مخاوف تركيا الأمنية، فإنها تقف في صف "الإرهابيين"، مضيفا أن تركيا تنتظر من ألمانيا أن تتعامل معها "بروح التحالف".

وعقد ماس اجتماعا مع نظيره التركي في أنقرة اليوم وسط حالة من التوتر بسبب الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

ويعتزم ماس الضغط على تشاووش أوغلو من أجل تطبيق دائم لوقف إطلاق النار في المنطقة ولمطالبته بالالتزام بالقوانين الدولية عند التعامل مع اللاجئين، حسبما قال أول أمس الخميس.

يُذكر أن تركيا بدأت في 9 أكتوبر الجاري عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، والتي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، وتبرر هجومها بالحق في الدفاع عن النفس.

وفي الوقت نفسه، انسحبت القوات الأمريكية، التي كانت حليفة للأكراد، من المنطقة قبيل الهجوم.

وتوقف الهجوم التركي بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسيا والولايات المتحدة.

ووصف ماس الهجوم التركي بأنه "غزو لا يتوافق مع القانون الدولي"، وقالت ألمانيا إنها لن تصدر أي تصريحات جديدة تتعلق بتصدير معدات عسكرية لتركيا يمكن أن تستخدمها في سوريا.

كما انتقد ماس خطط تركيا لإعادة نحو 3.6 مليون لاجئ سوري إلى "المنطقة الآمنة" التي تم تحديدها بعد الهجوم.