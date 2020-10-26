 سياسي تركي معارض: الفساد في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يسبق له مثيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سياسي تركي معارض: الفساد في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يسبق له مثيل

الرئيس السابق لهيئة التعليم العالي التركية يوسف ضياء أوزجان
الرئيس السابق لهيئة التعليم العالي التركية يوسف ضياء أوزجان
أنقرة - أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 10:05 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 10:05 م

اعتبر الرئيس السابق لهيئة التعليم العالي التركية يوسف ضياء أوزجان، أن الفساد في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال السنوات العشر الأخيرة، بلغ مستويات غير مسبوقة في البلاد.
وأشار أوزجان ـ في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إلى أن تركيا بلغت مرحلة من الفساد تدفع الحكومة لفرض حظر على المواقع الإخبارية لإخفاء فسادها عن المواطن.
الجدير بالذكر أن أوزجان تولى رئاسة هيئة التعليم العالي التركية في عهد الرئيس السابق، عبد الله جول، وأقر خلال رئاسته للهيئة إلغاء الحظر المفروض على ارتداء الحجاب داخل الجامعات.
وعمل أوزجان سفيرا لتركيا في بولندا، فيما يعد حاليا من الأعضاء المؤسسين لحزب المستقبل برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو.


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