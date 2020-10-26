اتحاد جدة يفسر أسباب التعاقد مع حجازي وموعد انضمامه للفريق

فسر أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم اتحاد جدة السعودي، أسباب تعاقد الفريق مع أحمد حجازي من وسط بروميتش ألبيون الإنجليزي.

أعلن اتحاد جدة السعودي، بشكل رسمي، مساء الأحد، تعاقده مع أحمد حجازي، لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

وقال صادق دياب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس":«الأمور مرت بسلاسة شديدة، الرغبة كانت مشتركة بين الطرفين، أحمد حجازي كان حريصا على أن يخوض تجربة جديدة، ونحن أيضا حرصنا على ضمه من أجل مساعدة الفريق على تحقيق طموحاته».

أما عن تفاصيل الصفقة فقال:«التعاقد مع حجازي لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء، ونحن واثقين إن حجازي لن يخرج من النادي إلا عند الاعتزال».

وعن أسباب التعاقد معه قال:«أي تعاقد بين أي ناد ولاعب يأتي بعد أن يحدد النادي مواصفات معينة، ووجدنا أن تلك المواصفات تنطبق على حجازي ووفقنا في التعاقد معه، وأشكره على أسلوبه وطريقه تعامله معنا هو ومدير أعماله».

وأشار دياب إلى أن حجازي سينضم إلى الاتحاد خلال اليومين المقبل.

وكان حجازي قد لعب مباراته الأخيرة مع وست بروميتش في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي وانتهت بالتعادل السلبي.