البرهان: تشاورنا مع معظم القوى السياسية والاجتماعية قبل اتفاق السلام مع إسرائيل

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، إن العلاقات مع إسرائيل لمصلحة السودان، مشيرًا إلى أنه يريد تغيير نظرة العالم عن السودان من خلال إنهاء حالة العداء مع الجميع.

وأضاف البرهان، خلال لقاء مع التليفزيون السوداني، مساء الاثنين، أنه تشاور مع معظم القوى السياسية والاجتماعية في كل الخطوات قبل اتفاق السلام مع إسرائيل، مؤكدًا أنه لم يتلقَ رفضًا للخطوة من 99% منهم.

ولفت إلى أن القوى السياسية قالت إنه لا توجد مشكلة في التشاور طالما هناك خدمة ومصلحة للسودان، متابعًا: «نؤسس لدولة الحرية والعدالة، ولا يحجر شخص على رأي الآخر، وفي النهاية نقدم المصلحة الوطنية».

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنه تم الاتفاق على أن يجتمع وفدان من السودان وإسرائيل في الأسابيع القادمة، للتفاوض لإبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة، وغيرها من المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين، كما اتفق البلدان على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام فى المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان أمس الأحد، إن السودان وإسرائيل توصلا إلى قرار بإنهاء حالة العداء وتطبيع العلاقة بينهما وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري، وبتركيز أولي على الزراعة، لفائدة شعبي البلدين.